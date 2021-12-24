В Украине объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 24 декабря, на территории Украины было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается гололедица и порывистый ветер, сообщил Укргидрометцентр.

В связи с ухудшением погоды в стране объявили первый уровень опасности.

"24 декабря на дорогах страны гололедица. Ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с. В западной части гололедица. В Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Автор: Патрульная полиция Киева Советы водителям и пешеходам во время гололеда

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В горном селе Селятин Путильского района Черновицкой области в эту ночь зафиксировали температуру воздуха ниже -30℃. На фотографиях видно, что столбик обледеневшего термометра пересек отметку -30℃.