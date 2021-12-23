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четверг, 23 декабря 2021 19:18

В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы

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В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха днем составляла -17°С. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В ночь на 24 декабря в Карпатах ударят морозы до -15°С, которые будут сопровождаться сильным ветром и метелью.

Украинцев призвали не ходить в горы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Воздержитесь от походов в горы до улучшения синоптической ситуации", - говорится в сообщении.

Спасатели опубликовали кадры метели, которая бушует в Карпатах.

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На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха днем составляла -17°С, ветер западный, северо-западной достигал 7-8 м/с.

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Завтра днем в западных областях и на юге потеплеет до оттепели. Днем в северных областях и многих центральных прогнозируют -1...4°С. Восток Украины будет держаться за мороз. 24 декабря в дневные часы еще пощипает сильнее. На выходных там тоже ощутимо потеплеет. Фронты принесут сильный юго-западный ветер.

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Дата
23
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