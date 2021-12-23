Сильные морозы удерживаются: прогноз до конца недели

Завтра Украина окажется ареной самой разнообразной погоды, которую только можно представить.

Ночью еще удержатся сильные морозы, -10...18°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. На западе в ночные часы ожидается -4...9°С.

"В пятницу к нам уже разминается другая воздушная масса, которая подвинет антициклон и принесет потепление. Но не везде. Атмосферные фронты начнут подкачивать новые осадки. Практически повсюду, хотя и постепенно, с запада в восточном направлении, будут идти сначала снег, потом мокрый снег, а затем в западных областях и дождь", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Атмосферные фронты начнут подкачивать новые осадки

Завтра днем в западных областях и на юге потеплеет до оттепели. Днем в северных областях и многих центральных прогнозируют -1...4°С. Восток Украины будет держаться за мороз. 24 декабря в дневные часы еще пощипает сильнее. На выходных там тоже ощутимо потеплеет. Фронты принесут сильный юго-западный ветер.

На дорогах останется гололедица и из-за осадков присоединится снежная каша. При переходе снега в мокрый ожидается налипание мокрого снега.

В Киеве ближайшая ночь еще будет морозной, до -12...14°С. Днем потеплеет до -1...2°С. В столице 24 декабря пройдет снег с переходом в мокрый снег. Ожидается сильный ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели предупредили о схождении лавин в Карпатах

22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы. За последние два дня выпало более 50 см снега, местами заносы достигают метра в высоту. Температура воздуха местами опустилась до -21°С.