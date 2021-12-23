Спасатели предупредили о схождении лавин в Карпатах

Гора Пип Иван Черногорский 22 декабря. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В пятницу и субботу, 24-25 декабря, погода в Карпатах будет небезопасной.

Прогнозируют снегопады и метели, информирует пресс-служба ГСЧС.

Из-за непогоды объявили третий уровень опасности.

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"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и вьюгами 24 декабря в горах Ивано-Франковской, 24 - 25 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеговинная опасность", - говорится в сообщении.

В таких погодных условиях спасатели настойчиво советуют туристам:

- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;

- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;

- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы. За последние два дня выпало более 50 см снега, местами заносы достигают метра в высоту. Температура воздуха местами опустилась до -21°С.