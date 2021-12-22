Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали 30-градусный мороз

Фото: Facebook/Валерій Полянчук

В горном селе Селятин Путильского района Черновицкой области в эту ночь зафиксировали температуру воздуха ниже -30℃.

Соответствующие фото обнародовал председатель Селятинской территориальной громады Валерий Полянчук в Facebook.

На фотографиях видно, что столбик термометра пересек отметку -30℃.

"Сегодняня самая длинная ночь, но и мороз также не маленький. Настоящее зимнее утро", - написал Полянчук.

В целом в Черновицкой области этой ночью зафиксировали самую низкую температуру с начала нынешней зимы, рассказала начальник Черновицкого областного центра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова.

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"В Селятинской громаде этой ночью официально зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы - это -26 градусов. На обычном термометре наблюдалась температура 30 градусов мороза, ведь это не метеостанции, которые соблюдают все требования измерения температуры", - сказала Негадайлова.

Такое снижение температуры произошло из-за того, что на Буковину с севера зашли холодные воздушные массы. Впрочем, уже сегодня, 22 декабря, температура на равнине в области составляет -9…12℃. В горах удерживается снег высотой около 40 см, объяснила специалист.

Такой же холодной будет погода завтра, 23 декабря, прогнозируют синоптики. Утром температура на равнине будет -7...12℃, а в горах -18...23℃. Днем морозы будут менее интенсивными.

22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы. За последние два дня выпало более 50 см снега, местами заносы достигают метра в высоту. Температура воздуха местами опустилась до -21°С.