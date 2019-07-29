На столичных пляжах обнаружили кишечную палочку: список

В Киеве на некоторых пляжах нашли кишечную палочку и много водорослей.
В водоемах нарушены санитарные нормы, поэтому специалисты не рекомендуют в них купаться - сообщили в главном управлении Держпродспоживслужбы в Киеве.
Инстанция с 8 по 12 июля провела соответствующие исследования.
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На каких пляжах Киева не стоит купаться:
Венеция,
Радуга,
Детский,
Золотой,
Молодежный,
Предместная Слободка,
Радуга,
Тельбин,
Центральный,
Троещина,
Чорторий,
Галерный,
Вербный,
Пуща-Водица.
Опасность обнаружили и в нескольких питьевых пляжных фонтанчиках города. Воду оттуда пить нельзя, потому что она не соответствует санитарным нормам.
Где нельзя пить воду:
Тельбин и Центральный (фонтанчики №№1,2,4),
Венеция (фонтанчик №2),
Детский,
Радуга и Молодежный (фонтанчики №№1,3).
В Киеве в жару есть много мест, где можно отдохнуть: покупаться, позагорать и поразвлечься. Есть лучшие пляжи столицы 2019-го, где купаться можно с самого утра.
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