На столичных пляжах обнаружили кишечную палочку: список

На некоторых пляжах в Киеве нельзя купаться. Фото: rubryka.com

В Киеве на некоторых пляжах нашли кишечную палочку и много водорослей.

В водоемах нарушены санитарные нормы, поэтому специалисты не рекомендуют в них купаться - сообщили в главном управлении Держпродспоживслужбы в Киеве.

Инстанция с 8 по 12 июля провела соответствующие исследования.

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На каких пляжах Киева не стоит купаться:

Венеция,

Радуга,

Детский,

Золотой,

Молодежный,

Предместная Слободка,

Радуга,

Тельбин,

Центральный,

Троещина,

Чорторий,

Галерный,

Вербный,

Пуща-Водица.

Опасность обнаружили и в нескольких питьевых пляжных фонтанчиках города. Воду оттуда пить нельзя, потому что она не соответствует санитарным нормам.

Где нельзя пить воду:

Тельбин и Центральный (фонтанчики №№1,2,4),

Венеция (фонтанчик №2),

Детский,

Радуга и Молодежный (фонтанчики №№1,3).

В Киеве в жару есть много мест, где можно отдохнуть: покупаться, позагорать и поразвлечься. Есть лучшие пляжи столицы 2019-го, где купаться можно с самого утра.