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среда, 19 июня 2019 09:35

Назвали лучшие пляжи столицы

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Назвали лучшие пляжи столицы
В Киеве есть пляжи с хорошими условиями. Фото: photo.in.ck.ua

В Киеве в жару есть много мест, где можно отдохнуть: покупаться, позагорать и поразвлечься.

Есть лучшие пляжи столицы 2019, где купаться можно с самого утра, - пишет "Сегодня".

Где купаться в Киеве: Детский пляж

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Адрес: станция метро Гидропарк, Венецианский остров (с левой стороны, перед мостом).
Пляж занимает площадь 2 га, или 20 тыс. м². Пляж считается самым ухоженным и удобным по инфраструктуре. В жару он достаточно многолюдный. Рядом есть спасательно-водолазная станция, пункты проката топчанов и зонтиков, туалет, места для переодевания.

Лучшие пляжи Киева: Центральный

Адрес: станция метро Почтовая площадь, перейти через Пешеходный мост.
Пляж располагается в одной из самых живописных частей Труханового острова. Здесь также является наибольшая достопримечательность острова - парашютная вышка. Посетить пляж могут все желающие бесплатно. Также есть кабинки для переодевания, большая территория, множество кафе и мусорные урны.

Где искупаться в Киеве: Золотой пляж

Адрес: станция метро Гидропарк, южная часть Венецианского острова. Пляж расположен ближе к мосту Патона, к нему нужно идти 1,5 км широкой плиточной дорогой вдоль берега.Хорошее место для уединения. Территория пляжа 9,5 га. Туалет и кабинки для переодевания есть.

Лучшие пляжи под Киевом: Пуща-Водица

Адрес: Оболонский район, Пуща-Водица, рядом с перекрестком 7-й линии и ул. Федора Максименко. Пляж расположен на ставку Горащиха, в который впадает малая река Горенка (Котурка). Пляж Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг (2017 и 2018 годы) как пляж, который соответствует международным критериям и стандартам. Площадь пляжа: - 6,69 га.

Где искупаться в столице: пляж Вербный

Адрес: Оболонский район, ул. Приозерная. Пляж расположен на берегу озера Вербное, водоем глубокий, в некоторых местах до 22 метров. Вокруг красивая природа, много лиственных деревьев. В самом озере вода чистая, поскольку основным источником водоснабжения является 6 подземных источников. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 7000 человек. Площадь пляжа: - 13 га.

В Киеве во время отдыха на пляжах можно заразиться грибком или кишечной инфекцией. Потому что песок и грунт на пляже является естественным местом обитания многих видов грибков.

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19
июня

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