На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар

В Киеве в конце проспекта Победы вспыхнул пожар. Горят склады швейной фабрики "Каштан".
"Крупный пожар в конце проспекта Победы в районе магазина "Каштан", - написал в Facebook Сергей Блажко.
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Пламя охватило территорию площадью 300 кв м. Эвакуированы 60 человек. Предварительно - без пострадавших.
На месте работают пожарные.
В Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Дом находится на территории жилого комплекса "Новопечерские липки".
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