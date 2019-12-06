На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар

Фото: Facebook/Сергей Блажко

В Киеве в конце проспекта Победы вспыхнул пожар. Горят склады швейной фабрики "Каштан".

"Крупный пожар в конце проспекта Победы в районе магазина "Каштан", - написал в Facebook Сергей Блажко.

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Пламя охватило территорию площадью 300 кв м. Эвакуированы 60 человек. Предварительно - без пострадавших.

На месте работают пожарные.

В Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Дом находится на территории жилого комплекса "Новопечерские липки".