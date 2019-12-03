В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке

В Киеве произошел пожар в многоэтажке. Фото: pershiy

В Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке.

Дом находится на территории жилого комплекса "Новопечерские липки". Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Серьезное задымление и пожар сейчас могут наблюдать жители комплекса "Новопечерские липки". Информация о пострадавших устанавливается. На месте уже работают спасатели ДСНС", - говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, что огонь охватил квартиру на верхних этажах.

В Киеве на просп. Юрия Гагарина, 9а произошел пожар. Горела 2-этажное здание детского сада №554. В огне погиб человек.