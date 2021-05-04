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вторник, 04 мая 2021 23:32

На проспекте Бандеры в Киеве ограничат движение: продолжается капитальный ремонт

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На проспекте Бандеры в Киеве ограничат движение: продолжается капитальный ремонт
Проспект Бандеры перекроют. Фото: Корреспондент

С 5 мая на проспекте Степана Бандеры снова ограничат движение до конца месяца.

"С 00:00 5 мая в 31 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение транспорта", - сообщили в Киевавтодоре.

На проспекте Степана Бандеры продолжается капитальный ремонт. Начинают новый этап обновления магистрали. Работать будут на участке от станции "Зенит" до просп. Оболонского.

Во время работ движение будет ограничено частично. Проезд транспорта будет организовано по 2 полосы в каждом направлении.

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Движение на проспекте Бандеры ограничивали по той же причине - капитальный ремонт. Предыдущие работы продолжались с 10 до 28 апреля.

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04
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