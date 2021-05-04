На проспекте Бандеры в Киеве ограничат движение: продолжается капитальный ремонт

Проспект Бандеры перекроют. Фото: Корреспондент

С 5 мая на проспекте Степана Бандеры снова ограничат движение до конца месяца.

"С 00:00 5 мая в 31 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение транспорта", - сообщили в Киевавтодоре.

На проспекте Степана Бандеры продолжается капитальный ремонт. Начинают новый этап обновления магистрали. Работать будут на участке от станции "Зенит" до просп. Оболонского.

Во время работ движение будет ограничено частично. Проезд транспорта будет организовано по 2 полосы в каждом направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после

Движение на проспекте Бандеры ограничивали по той же причине - капитальный ремонт. Предыдущие работы продолжались с 10 до 28 апреля.