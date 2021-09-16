На Оболони в Киеве ввели платную парковку

На Оболони час парковки стоит 25 гривен. Фото: ua.news

В Киеве на Оболони ввели платную парковку.

Вблизи ТРЦ Drem Town 2 установили парковочный знак и нанесли разметку. Об этом сообщает Корреспондент.

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Разметку нанесли пока только для 16 автомобилей. Стоимость одного часа стоянки составляет 25 грн, при этом платный время только по будням с 8 утра до 10 вечера.

В Украине 9 сентября Конституционный Суд на очередном заседании может признать незаконной работу камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. Такая же участь может постигнуть инспекторов по парковке.