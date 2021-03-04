На Киев надвигается шторм

В Киеве объявили штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

В четверг, 4 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются мощные порывы ветра, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду - 1-й уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра, следующие:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В пятницу, 5 марта, в Украине начнется похолодание. Атмосферный фронт принесет дожди, местами с мокрым снегом. Завтра днем в большинстве областей столбики термометров опустятся до +2...6°С.