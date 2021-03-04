Украинцев ждет резкое похолодание

В субботу-воскресенье холодная погода удержится, но без серьезных осадков. Фото: pixabay.com

В пятницу в Украине начнется похолодание. Атмосферный фронт принесет дожди, местами с мокрым снегом.

Завтра днем в большинстве областей столбики термометров опустятся до +2...6°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На юге страны, а также в Днепре, Кропивницком с районами, на Донетчине и в Черновицкой области еще будет тепло, +8...13°С. В южной части завтра будет преобладать сухая погода.

В Киеве 5 марта пройдет дождь. В столице местами возможен мокрый снег, в течение дня похолодает до +2...4°С.

В субботу-воскресенье холодная погода удержится, но без серьезных осадков.

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