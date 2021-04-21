На Киев идут мощные заморозки. В области ожидают град

В Киеве прогнозируют сильные заморозки. Фото: pixabay.com

В среду, 21 апреля, в Киевской области объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, ожидаются грозы и град, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца дня грозы, местами град - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

24-27 апреля в столичной области ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°C - второй уровень опасности, оранжевый.

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Морозно будет и в других регионах Украины.

Ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°C - второй уровень опасности, оранжевый.

В южных и центральных областях 24 апреля - заморозки на поверхности почвы 0-5°C - первый уровень опасности, желтый.

До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.