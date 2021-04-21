Украину накроет ливнями: где ждать непогоды

Завтра в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня повысится до +12...18°С.

Также 22 апреля пройдут очередные дожди, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В западных, северных областях и в Винницкой области местами даже ливни и грозы.

"Дополнительный плюс юга, востока и центра - в четверг здесь также много шансов на солнечные вкрапления", - говорится в сообщении.

На остальной территории дожди будут меньшей интенсивности. Ветер ожидается юго-западный, теплый, а на западе и севере - порывистый.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В Киеве завтра столбики термометров покажут +15...18°С, обещают дожди и грозы.

Неделя завершится похолоданием, а кое-где и мокрым снегом.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.