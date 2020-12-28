На Центральном автовокзале Киева заработает комфортабельный отель

В Центральном автовокзале на Демеевской площади продолжаются ремонтные работы. Проектом реконструкции автовокзала предусмотрели отель на 3-м этаже.
Как он будет выглядеть, показал в Facebook "Киевпассервис".
"Как и обещали, открываем секреты будущего интерьера Центрального автовокзала Киева. Все для комфорта ожидания рейсов пассажирами", - говорится в сообщении.
Пассажиров на 3-м этаже будут ожидать:
- гостиничный комплекс с различными категориями номеров;
- зона повышенного комфорта для ожидания рейсов;
- стойка рецепции.
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Центральный автовокзал столицы реконструируют впервые за 60 лет. План модернизации представила компания "Бастион-групп". Стоимость работ оценили в €2 млн.
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