На Центральном автовокзале Киева заработает комфортабельный отель

В Центральном автовокзале на Демеевской площади продолжаются ремонтные работы. Проектом реконструкции автовокзала предусмотрели отель на 3-м этаже.

Как он будет выглядеть, показал в Facebook "Киевпассервис".

Фото: "Киевпассервис"

"Как и обещали, открываем секреты будущего интерьера Центрального автовокзала Киева. Все для комфорта ожидания рейсов пассажирами", - говорится в сообщении.

Пассажиров на 3-м этаже будут ожидать:

- гостиничный комплекс с различными категориями номеров;

- зона повышенного комфорта для ожидания рейсов;

- стойка рецепции.

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Центральный автовокзал столицы реконструируют впервые за 60 лет. План модернизации представила компания "Бастион-групп". Стоимость работ оценили в €2 млн.