На акции в центре Киева произошли столкновения

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В Киеве на Михайловской площади Киева прошла акция левых против ультраправого насилия.

Ее организуют ежегодно в день гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Российские неонацисты убили их в 2009 году, сообщает LB.

Акция состоялась в окружении полиции у здания МИД Украины.

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Одновременно с ними на площадь пришли правые. Сначала они попытались бросаться яйцами в левых, но этому помешала полиция. После акции начали бросать петарды. Правоохранители задержали около 10 человек.

17 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады Украины состоялось сразу несколько протестов. Среди них - массовый митинг украинских аграриев и патриотов из "Нацкорпуса", которые выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли.