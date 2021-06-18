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пятница, 18 июня 2021 15:31

Минкульту отдают многострадальный Гостиный двор в Киеве

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Минкульту отдают многострадальный Гостиный двор в Киеве
Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. Фото: Lb.ua

Гостиный двор в Киеве передадут в сферу управления Минкульта на основании решения правительства от 19 мая. Произойдет это во вторник, 29 июня.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Наконец Фонд государственного имущества передает Гостиный двор в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера (17 июня. - Gazeta.ua) состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение (о передаче Гостиного двора МКИП. - Gazeta.ua)", - написал Ткаченко.

Он добавил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

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Предприятие "Укрреставрация" не выполняла всех работ для сохранения целостности здания Гостиного двора, которое по договору арендовала с 1994 года. В 2011-м Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2015 году Окружной административный суд города признал это решение недействительным, разорвав договор с застройщиком. В феврале 2018-го здание вернули в собственность Фонда государственного имущества. После Киевсовет инициировала передачу здания в коммунальную собственность города для реконструкции.

19 мая 2021-года Кабмин изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.

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Дата
18
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