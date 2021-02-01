Кличко выступил против передачи Гостиного двора Минкульту

Кличко просит Кабмин передать Гостиный двор Киеву. Фото: "Укринформ"

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию и безотлагательно передать Гостиный двор общине города.

По словам главы столицы, киевляне ждут этого давно.

"Город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией. А все "маневры" Минкульта направленные на замораживание любой инициативам по восстановлению объекта", - отметил Кличко.

Так мэр отреагировал на слова министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Последний попросил Кабмин передать Гостиный двор на баланс его министерства.

"Сначала Ткаченко заблокировал решение о передаче на заседании правительства, предложив нам подписать Меморандум. Заключили и согласовали с Минкультом Меморандум. Передали документ в ведомство. И там он потерялся. Подготовили новый. Но оказалось, не нужен никакой Меморандум, потому что министр культуры против передачи Гостиного двора общине столицы. У него другая идея - передать объект министерству", - добавил мэр.

Кличко подчеркнул, что это - "умышленное блокирование и затягиванием времени, в течение которого Гостиный двор будет стоять в таком же состоянии и разрушатся".

О намерении получить на баланс Минкульта Гостиный двор министр Александр Ткаченко заявил в понедельник, 1 февраля. Заодно инициировал создание на базе Гостиного двора музея и культурного хаба. Предприятие "Укрреставрация" не выполняла всех работ для сохранения целостности здания Гостиного двора, которое по договору арендовала с 1994 года. В 2011-м Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2015 году Окружной административный суд города признал это решение недействительным, разорвав договор с застройщиком. В феврале 2018-го здание вернули в собственность Фонда государственного имущества. После Киевсовет инициировала передачу здания в коммунальную собственность города для реконструкции.