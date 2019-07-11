Людей выселят из 24-х домов из-за строительства моста

На месте жилых домов построят эстакаду. Фото из открытых источников.

В Киеве жителей 24-х дачных домов на Русановских и Воскресенских садах планируют переселить в Быковню. Причиной этого стало строительство Подольского моста.

На их месте, недалеко от берега Днепра, планируют возводить естакаду. Она соединит Подольский мост и жилой массив Воскресенка.

Тендер на строительство новых домов уже объявлено на сайте госзакупок ProZorro.

Там сказано, что на переселение в Быковню, возведение и ремонт 24 новых домов, а также обустройство территории возле них выделили более 109,7 млн грн из бюджета Киева.

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Новую жилую зону оградят и озеленят, обустроят там наружное освещение, установят два столика с покрытием, 10 лавок, пару турников, брусьев и шведских стенок, а также детскую площадку с песочницей и качелями. На территории также будет декоративный водоем площадью 2,2 тыс. Кв. м.

Работы планируют завершить до конца 2020 года.

Для завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Десенку в столице нужно еще более 6 млрд грн. Длина мостового перехода от улицы Межигорской до бульвара Перова - более 10 км.