На "мосту Кличка" нашли новые повреждения

Фото: Информатор

Киевский пешеходно-велосипедный мост, который был открыт в конце весны, разрушается дальше. У основания ограждения нашли трещину, размером с палец.

Также ослабли металлические тросы, которые стягивают стеклянное ограждение. Повреждения видно на видео, снятое изданием "Информатор".

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Новые фото были сделаны утром 11 июля. Трещину заметили на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки.

Новый мост треснул трижды за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Сначала треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.