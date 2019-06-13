Работа кипит: видео строительства Подольского моста в Киеве

Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. Фото - YouTube

Для завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Десенку в столице нужно еще более 6 млрд грн. Длина мостового перехода от улицы Межигорской до бульвара Перова - более 10 км.

Весной были закончены основные работы по укреплению арочной конструкции. Сейчас на мосту демонтируют крайние временные опоры, устанавливают балки автопроезда, бурят сваи в районе озера Русановское, обустраивают барьерное ограждение и тротуары. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко и показал, как продвигаются работы по строительству.

"К концу лета - началу осени ржавых балок на мосту не будет", - отметил он.

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Мост строят с 2003-го, хотя документы о планах его строительства датированы еще 1979-м. Обещали открыть до 2014-го. В планах работ на 2019-й - обустройство эстакады от дамбы Русановских садов к порталу метрополитена, где в будущем новая ветка метро с Троещины будет выходить на мост.

На мосту обустроят 6 полос для автотранспорта и 2 ветки пути для метро, ​​проложат трубопровод. Проектная пропускная способность - 60 тыс. авто в сутки.

На арке уже установили датчики, которые отслеживают "поведение" моста - его колебания и другие параметры. По словам Кличко, Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе, который "будет самым выносливым по нагрузкам".

В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. В церемонии открытия принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир. Вместе они протестовали стеклянный пол на прочность.