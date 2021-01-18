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понедельник, 18 января 2021 13:32

Ледяной и заснеженный: яркие фото зимнего Киева
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С 13 января в Киеве началась настоящая зима. Улицы засыпало снегом, а температура опустилась до -16...18°С.

Несмотря на морозную погоду, люди не прятались в теплых домах, а вышли на улицы. Семьями гуляли по заснеженным паркам, катались на санях, коньках, играли в снежки.

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Gazeta.ua предлагает читателям посмотреть подборку атмосферных фото сказочного Киева и зимних развлечений его жителей.

Киев засыпало снегом, однако местные развлекаются
Фото: Gazeta.ua/Сергей Старостенко
Киев засыпало снегом, однако местные развлекаются
Киев засыпало снегом, однако местные развлекаются
Киев засыпало снегом, однако местные развлекаются
Киев засыпало снегом, однако местные развлекаются

В Киеве витрины Центрального универмага украсили к новогодним праздникам. Декорирование посвятили теме семейных отношений "Счастливые быть вместе". По словам креативной команды, тема стала особенно актуальной в условиях карантина, что заострило внимание на семейных и дружеских отношениях.

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