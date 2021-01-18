Ледяной и заснеженный: яркие фото зимнего Киева

С 13 января в Киеве началась настоящая зима. Улицы засыпало снегом, а температура опустилась до -16...18°С.

Несмотря на морозную погоду, люди не прятались в теплых домах, а вышли на улицы. Семьями гуляли по заснеженным паркам, катались на санях, коньках, играли в снежки.

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Фото: Gazeta.ua/Сергей Старостенко

В Киеве витрины Центрального универмага украсили к новогодним праздникам. Декорирование посвятили теме семейных отношений "Счастливые быть вместе". По словам креативной команды, тема стала особенно актуальной в условиях карантина, что заострило внимание на семейных и дружеских отношениях.