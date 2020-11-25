 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 549
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 747
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2331
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1719
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6435
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
13
4
3
4
3
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила &quot;активистам&quot;
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
В центре Киева 28-летняя сутенерша организовала сеть борделей
В центре Киева 28-летняя сутенерша организовала сеть борделей
Актер в больнице: рассказали детали резонансного крушения Lamborghini под Киевом
Актер в больнице: рассказали детали резонансного крушения Lamborghini под Киевом
Видео
Все видео
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 270
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 90
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 306
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1683
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 486
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 13:19

В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
13

  Комментировать

В Киеве витрины Центрального универмага на ул. Крещатик, 38 украсили к новогодним праздникам. Декорирование посвятили теме семейных отношений "Счастливые быть вместе".

По словам креативной команды, тема стала особенно актуальной в условиях карантина, что заострил внимание на семейных и дружеских отношениях, пишет The Village.

Фото: the-village.com

На витринах воплотили 7 сюжетов:
- катание на катке;
- украшение елки;
- досуг у камина;
- прогулка по заснеженному парку;
- приготовление печенья, колядование и семейный ужин.

1-ю витрину украшали елкой в домашнем интерьере. По сюжету 2-й, герои-манекены гуляют по заснеженному парку с подарками на санях.

3-ю витрину дополнили украшенным к праздникам камином, в 4-й показали пару манекенов, катающихся на катке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огромный каток и новогодний городок откроют на Демеевской площади

В 5-й витрине 2 манекены, мать и дочь, готовят пряничный дом. А в следующей дети-колядники стоят на пороге дома, рядом со снеговиком и лесными животными.

Зимние витрины ЦУМа декорировали хвоей и праздничной иллюминацией. Композицию дополнили миниатюрными домами, зимними птицами и животными на центральном входе.

В Киеве начали подготовку к Новому году. Главную елку на Софийской площади решили оформить в тематике сказочного леса. Ее разместят на пеньке с дверцами. Вокруг будут совы. Елка будет наиболее необычной и самой высокой за последние годы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 21654
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 3 Просмотров: 11205
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 10125
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 7308
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей Просмотров: 5031
Новости Киева
Кличко сообщил обнадеживающую Covid-статистику
Кличко сообщил обнадеживающую Covid-статистику Просмотров: 108
В Вишневом под Киевом исчезла несовершеннолетняя
В Вишневом под Киевом исчезла несовершеннолетняя Просмотров: 171
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
4
 Просмотров: 450
Под Киевом продолжают фиксировать случаи бешенства. Пострадал ребенок
Под Киевом продолжают фиксировать случаи бешенства. Пострадал ребенок Просмотров: 162
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
3
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
8
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Голосов: 6357
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть