В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото

В Киеве витрины Центрального универмага на ул. Крещатик, 38 украсили к новогодним праздникам. Декорирование посвятили теме семейных отношений "Счастливые быть вместе".

По словам креативной команды, тема стала особенно актуальной в условиях карантина, что заострил внимание на семейных и дружеских отношениях, пишет The Village.

Фото: the-village.com

На витринах воплотили 7 сюжетов:

- катание на катке;

- украшение елки;

- досуг у камина;

- прогулка по заснеженному парку;

- приготовление печенья, колядование и семейный ужин.

1-ю витрину украшали елкой в домашнем интерьере. По сюжету 2-й, герои-манекены гуляют по заснеженному парку с подарками на санях.

3-ю витрину дополнили украшенным к праздникам камином, в 4-й показали пару манекенов, катающихся на катке.

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В 5-й витрине 2 манекены, мать и дочь, готовят пряничный дом. А в следующей дети-колядники стоят на пороге дома, рядом со снеговиком и лесными животными.

Зимние витрины ЦУМа декорировали хвоей и праздничной иллюминацией. Композицию дополнили миниатюрными домами, зимними птицами и животными на центральном входе.

В Киеве начали подготовку к Новому году. Главную елку на Софийской площади решили оформить в тематике сказочного леса. Ее разместят на пеньке с дверцами. Вокруг будут совы. Елка будет наиболее необычной и самой высокой за последние годы.