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суббота, 13 октября 2018 13:31

Когда в Киеве дадут горячую воду

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Когда в Киеве дадут горячую воду
Горячую воду восстановят в течение 3-2 дней. Фото: УН

Горячее водоснабжение в домах киевлян возобновят в течение трех-четырех суток.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в субботу во время брифинга на территории ТЭЦ-6, говорится на сайте КГГА.

В столице возобновила работу ТЭЦ-6 и постепенно восстанавливают работу котельной. Начали процесс восстановления горячего водоснабжения у киевлян, которые последние несколько месяцев его не имели.

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"Сегодня мы восстанавливаем работу ТЭЦ-6 и котельных. В течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа", - сообщил он.

15 октября в Киеве начнут развертывание системы централизованного отопления. Для этого необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей.

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