Когда в Киеве начнется отопительный сезон

Системы начнут готовить 15 октября. Фото: "Экономическая правда"

15 октября в Киеве начнут развертывание системы централизованного отопления.

"Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание со следующей недели, мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга на ТЭЦ-6, говорится на сайте КГГА.

Он напомнил, что в столице большая протяженность тепловых сетей - более 2,9 тыс. км.

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"Поэтому мы заранее разворачиваем работу, чтобы успеть запустить отопление до наступления холодов", - пояснил чиновник.

Некоторые жители Киева должны доплатить за услугу по централизованному отоплению, предоставленную прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Киевэнерго".