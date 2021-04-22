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четверг, 22 апреля 2021 11:49

Клиенты столичной "наливайки" бросились защищать ее от сноса
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В среду, 21 апреля, демонтировали еще одну "наливайку" в Киеве на ул. Заболотного. Она не имела разрешительных документов на размещение.

Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности директора Киевблагоустройство Николай Бойко.

Фото: Николай Бойко

"Под названием "Продукты" прятался магазинчик, в котором продавали "на разлив" крепкие алкогольные напитки. Местные были недовольны таким соседством, присылали жалобы. Но, конечно, не все", - написал Бойко.

По его словам, "сторонники и частые посетители" были против сноса здания.

"Встретили коммунальщиков достаточно агрессивно настроенными. Не обошлось без блокировки и толкотни. Но благодаря представителям патрульной полиции, специалисты смогли демонтировать"наливайку", - добавил Бойко.

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С 12 по 16 апреля 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.

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