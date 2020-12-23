Кличко рассказал, почему много спорил с Кернесом

В среду, 23 декабря, мэр Киева Виталий Кличко после церемонии прощания с Геннадием Кернесом рассказал журналистам о своих отношениях с головой Харькова.

По его словам, в Харькове порядок, и это пример для других, пишет "Сегодня".

Автор: "Сегодня" Мэр Киева рассказал о личном отношении к Геннадию Кернесу

"Это был мэр города, который мог многим показать пример местного самоуправления. Кто-то неоднозначно к нему относился, но большинство харьковчан показали, как они относятся к мэру, который набрал большое количество голосов", - сказал Кличко.

Кроме того, он признал, что были споры с Кернесом.

"Я помню, как много раз мы спорили о том, кто построит лучшие центры административных услуг - Киев или Харьков. Такое себе соревнование, кто сможет предоставить лучший сервис для жителей наших городов. Это хорошие вещи, которые должны быть между мэрами", - рассказал Кличко.

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В Харькове проходит 4-часовая церемония прощания с городским председателем Геннадием Кернесом в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. Кроме Виталия Кличко, на прощание приехали бизнесмен Павел Фукс, бывшие "регионалы" - народный депупат Вадим Новинский, екснардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин. Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. Причина - осложнение от Covid-19. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.