Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом

В Харькове проходит 4-часовая церемония прощания с городским председателем Геннадием Кернесом. Она проходит в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко, пишет УНН

На прощание приехали мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Павел Фукс, бывшие "регионалы" - народный депупат Вадим Новинский, екснардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин.

До и в фойе театра выстраиваются очереди. На фасаде здания установлен большой портрет Кернеса.

В городе скупают цветы, в основном берут розы и гвоздики.

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Ранее в Благовещенском соборе состоялись поминальные мероприятия. Движение вокруг собора ограничили, сообщает "Суспільне". Трансляцию богослужения показывали на большом экране возле собора.

Церемония прощания продлится до 13:00.

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