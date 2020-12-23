 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 8568
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 612
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2529
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2124
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1935
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
17
5
16
5
3
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Видео
Все видео
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 8577
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1215
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1863
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 414
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 10:12

Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17

  Комментировать

В Харькове проходит 4-часовая церемония прощания с городским председателем Геннадием Кернесом. Она проходит в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко, пишет УНН

На прощание приехали мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Павел Фукс, бывшие "регионалы" - народный депупат Вадим Новинский, екснардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин.

До и в фойе театра выстраиваются очереди. На фасаде здания установлен большой портрет Кернеса.

В городе скупают цветы, в основном берут розы и гвоздики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса

Ранее в Благовещенском соборе состоялись поминальные мероприятия. Движение вокруг собора ограничили, сообщает "Суспільне". Трансляцию богослужения показывали на большом экране возле собора.

Церемония прощания продлится до 13:00.

Геннадия Кернеса похоронят на 2-м городском кладбище, пишут "Буквы"

Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. Причина - осложнение от Covid-19/ В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 18279
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13077
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 8568
Расстреляли украинскую разведчицу
Расстреляли украинскую разведчицу
 1 Просмотров: 6318
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон 1 Просмотров: 5112
Политика
Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии
Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии Просмотров: 1809
В Харькове хоронят Геннадия Кернеса
В Харькове хоронят Геннадия Кернеса Просмотров: 927
Медицинский каннабис скоро будут применять в Украине - Арахамия
Медицинский каннабис скоро будут применять в Украине - Арахамия Просмотров: 225
Неизвестные пытались захватить офис скандального застройщика
Неизвестные пытались захватить офис скандального застройщика Просмотров: 243
ЦИК назначила довыборы в Раду на Донбассе
ЦИК назначила довыборы в Раду на Донбассе Просмотров: 135
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Расстреляли украинскую разведчицу
1
У Шмыгаля одна из самых скромных: показали зарплаты в правительстве
Голосов: 18640
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть