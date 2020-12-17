В Харькове объявили дни траура

Из-за смерти Кернеса в городе объявили траур. Фото: dn.vgorode.ua

В Харькове объявили 17, 18 и 19 декабря днями траура в связи смерти городского головы Геннадия Кернеса.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовете Игорь Терехов.

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В дни траура призывают приспустить Государственный флаг Украины и флаг города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

В четверг, в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес. С середины сентября он находился за границей на лечении. К тому имел подтверждение на Covid-19. Жители Харькова переизбрали Кернеса на мэрских выборах 25 октября, за него проголосовали 60,34% избирателей. Он стал мэром в третий раз.