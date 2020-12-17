В Зеленского прокомментировали смерть Кернеса

Фото: пресс-служба президента Украины

В Офисе президента отреагировали на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, выразив соболезнования его близким, семье и харьковчанам

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках", - говорится в сообщении.

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В ОП подчеркнули, что у Кернеса было видение развития своего города.

"Именно как мэр он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", - отметили в сообщении.

Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить такой же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти об мэре Кернесе, добавили в ОП.

Ночью 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В связи со смертью городского головы в городе объявили 3 дня траура. Кернес занимает должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.