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среда, 30 декабря 2020 10:24

Кличко презентовал новую спецтехнику Киевавтодора
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2020 года Киев приобрел 62 единицы новой спецтехники для уборки улиц. За последние годы - 327 единиц.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко, осматривая образцы новой дорожной и специальной техники Киевавтодора.

Фото: КГГА

"Как уже показала эта зима, погода может резко меняться. И все чаще встречаются так называемые холодные дожди, вызывающие сильный гололед и представляют большую опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. Сегодня мы здесь видим образцы новой, универсальной техники, работающей и зимой, и летом", - отметил глава столицы.

С помощью специальных метеостанций, которые закупил город, дорожники могут оперативно реагировать на изменения температуры. И, когда необходимо, предварительно обработать дороги специальным раствором.

"В многомиллионном городе такая техника не простаивает. Такую же используют в странах Европы и Северной Америки", - отметил мэр.

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Если будут обильные снегопады, город может одновременно привлечь 544 единицы спецтехники. В случае чрезвычайных ситуаций Киевавтодор заключил договоры на привлечение 134 единицы техники коммерческих организаций.

Кличко добавил, что прошлогодняя теплая зима позволила сэкономить большую часть противогололедных материалов. Всего в солехранилищах на начало зимы было более 46 тыс. т соли и более 35 тыс. т песка.

Погода в Киеве в ближайшие 3 дня будет переменчива. Прогнозируют небольшой дождь и слабый ветер.

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