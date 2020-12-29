Какая погода ждет киевлян до Нового года

31 декабря все еще облачно и небольшой дождь. Фото: pixabay.com

Погода в Киеве в ближайшие 3 дня будет переменчивой. Прогнозируют небольшой дождь и слабый ветер.

Сегодня в столице пасмурно, слабая геомагнитная буря и дождь. Южный, юго-восточный ветер 2-8 м/с, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +0,8...5°С, сообщает Gismeteo.ua.

Атмосферное давление 740-740 мм ртутного столбика. Влажность воздуха высокая - 95-99%.

В среду, 30 декабря, киевлян также ждет пасмурная дождливая погода, влажность воздуха 95-99%. Температура составит + 2...8°C, но будет ощущаться как + 6...-1°C. Атмосферное давление 744-746 мм ртутного столбика. Ветер южный, юго - восточный-2-5 м/с.

31 декабря все еще облачно и небольшой дождь. Температура воздуха составит от +7,8...8,4°C. Слабая геомагнитная буря. Влажность воздуха в пределах 94-96%. Ветер южного и юго-восточного направлений 4-5 м/с.

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Жителей Киевской и Черкасской областей предупреждают о 1-м уровне опасности и сильном тумане. Он будет наблюдаться утром 29 декабря.