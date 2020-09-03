Киевсовет закрыли для посетителей

Ограничения будут действовать до 31 октября. Фото: Киевсовет

Доступ общественности и представителей СМИ в столичную мэрию временно ограничен до 31 октября 2020 года. Такое решение приняли для предотвращения распространения заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Согласно распоряжению мэра города Виталия Кличко, в комплекс на Крещатике, 36, смогут попасть только сотрудники структурных подразделений КГС и КГГА, имеютщие необходимые удостоверения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение к мэру, КГГА или Киевсовету принимаются на соответствующие электронные адреса или по обычной почте. Письма можно оставлять и в специальных ящиках возле центрального входа в здание.

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На Ukrainian Fashion Week состоялся отдельный показ моделей одежды для столичных коммунальных служб. Показ посетили мэр Киева Виталий Кличко и работники коммунальных предприятий. Владимир Кличко как модель представил на подиуме форму Муниципальной охраны.