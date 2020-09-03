Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко

На Ukrainian Fashion Week состоялся отдельный показ моделей одежды для столичных коммунальных служб. Показ посетил мэр Киева Виталий Кличко и работники коммунальных предприятий. Владимир Кличко, как модель, представил на подиуме форму Муниципальной охраны.



Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"С помощью Ukrainian Fashion Week мы привлекли 4 украинских дизайнеров, разработавших и представивших нам эскизы формы. Город инициировал и начал воплощать этот проект, чтобы работники коммунальных служб Киева имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду", - отметил глава столицы.

Дизайнеры представили на подиуме 20 моделей униформы: для работников метро, ​​скорой помощи, Муниципальной охраны, "Киевпасстранс" и "Киевзеленстроя".

"Это пока образцы. Каждую из представленных моделей одежды можно будет адаптировать к реальной жизни и потребностей работников коммунальных служб", - добавил Кличко.

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Изготовление рабочей одежды планируют заказать в украинских производителей.

"В европейской столице люди, которые обеспечивают ее жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе. Ведь они являются лицом нашего города. И они этого заслуживают", - резюмировал мэр.

29 августа в рамках празднования национального Дня памяти защитников Украины, мэр Киева принял участие в церемонии заложения капсулы. На месте заложения вскоре будет сооружен Мемориал памяти киевлянам, погибших за целостность и независимость Украины.