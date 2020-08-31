В Киеве заложили капсулу на месте, где построят Мемориал героям-киевлянам

29 августа в рамках празднования национального Дня памяти защитников Украины, мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии заложения капсулы. На месте заложения вскоре будет сооружен Мемориал памяти киевлянам, погибших за целостность и независимость Украины.

Мемориал разместят на углу ул. Грушевского и Петровской аллеи. Строительство планируется завершить в 2021 году, рассказала Марина Хонда, заместитель главы КГГА "Укринформу".

Фото: Виталий Кличко

"Полтора года шел конкурс, долго продолжалось обсуждение на уровне администрации, как он должен выглядеть. Сегодня проект готов, он утвержден и надеемся, что в следующем году мемориал будет возведен", - отметила Хонда.

Проект Мемориала согласован с семьями погибших героев и участниками войны.

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В сети появилось впечатляющее видео с 70-тысячного Марша защитников, который состоялся в минувший понедельник в Киеве на 29-летие Независимости Украины.