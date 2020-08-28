Появилось впечатляющее видео с Марша защитников

День Независимости Украины отпраздновали многотысячным маршем в столице.

В сети появилось впечатляющее видео с 70-тысячного Марша защитников, который состоялся в минувший понедельник в Киеве на 29-летие Независимости Украины.

Видео опубликовал фонд "Вернись живым".

"Прошло несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением после Марша. И в этом видео пытаемся поделиться этими ощущениями с вами.

На втором Марше защитников кое-что произошло впервые.

В этом году сотрудники фонда, волонтеры и наши доноры шли отдельной "коробкой". Мы посвятили жизнь заботе о защитниках Украины - и все, кто помогает нам в этом, являются людьми, достойными эпохи созидания ее истории.

Свое шествие в рядах 70-тысячного Марша мы также посвятили нашему другу и видеографу Демиду Елизарову, который умер 8 августа.

Почувствуйте, насколько мощным праздником это было для нас.

И не забывайте ежедневно вносить вклад в нашу Независимость. Словом. Делом. Жизнью", - сообщили в фонде.

Видео снял Анатолий Гаевский.

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Марш защитников проходит во второй раз. В этом году его начали в столичном парке им. Тараса Шевченко. Формировался 48 колоннами из ветеранов российско-украинской войны, семей Героев Небесной сотни, пленных и пропавших без вести, волонтеров, военных капелланов.