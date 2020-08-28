В Киеве обновили Пейзажную аллею - фотоподборка

На Пейзажной аллее в Киеве завершили первую очередь реконструкции - от всходов до урочища Гончары-Кожемяки и к скульптуре "Алиса в стране чудес".

Автор: Gazeta.ua В Киеве ремонтируют Пейзажной аллее

Последний раз аллею ремонтировали 40 лет назад. И она требовала немедленного капитального ремонта.

"На участке устроили новое гранитное покрытие, обновили ливневую канализацию, обустроили систему полива газона, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамьи. Имеет теперь Пейзажная Аллея и современное LED-освещения и декоративной подсветку арт-объектов. Сделали также ремонт подпорной стенки", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Дням он проверял качество ремонта.

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Также ограничили движение транспорта автоматическими болардами со стороны Десятинного переулка. Теперь въезжать на Пейзажку могут только машины жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб. Кроме того, расширили и вход на аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви.

Уже побывал на новой аллее председатель ОО "Совет урбанистики Киева" Виталий Селик. В ремонте эксперт обнаружил недостатки.

"Из хорошего то, что снесли старые гаражи и обустроили новый проход со стороны Исторического музея. Положили новое хорошее покрытие дорожек. Из плохого - сделали лестницу, где можно было пройти пандусом и не снизили бордюры и ступени, где это можно сделать. Это снижает доступность для маломобильных групп. Опять установили яркие белые лампы с неприкрытым источником света. Бьет в глаза и приходится опускать взгляд. Такой поступок выглядит нелогичным, как-будто проектанты не ходят по паркам Киева. К примеру на новой лестнице Пейзажки и Стеклянном мосту стоят теплые диоды . А во время прошлогоднего ремонта Владимирской горки поставили приятные и красивые фонари под старину с теплым светом", - отметил Селик.

Полностью завершить ремонт Пейзажной аллеи планируют только в 2021 году. Обойдется весь ремонт Києву в больше чем 123 млн грн.

Фото: Gazeta.ua

Продолжаются завершающие приготовления к открытию киевского фуникулера после планового ремонта. 21 августа, в 12:00, подъемник возобновляет свою работу.