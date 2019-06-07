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пятница, 07 июня 2019 16:55

Киевские тыловики травили бойцов некачественной пищей

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Киевские тыловики травили бойцов некачественной пищей
Расследуют коррупционную схему, которая привела к массовому отравлению львовских нацгвардийцив. Фото: Новости Николаева

Руководство Нацгвардии кормило бойцов некачественными продуктами.

Под видом консервов за государственный счет покупали дешевую, недоброкачественную продукцию, сообщается в материалах дела Шевченковского районного суда города Львов.

Коррупция должностными лицами Национальной гвардии расследует военный прокурор Максим Юрчишин.

Доказали, что с 2017 по 2019 начальники киевской части №3078 закупало рыбные и мясные консервы от предприятия "Буский консервный завод" .После этого консервы распределяли по частям во Львове и Золочеве.

По документам стоимость некачественных продуктов составила 70 млн. грн.

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"Закупленные военной частью №3078 рыбные консервы и мясная продукция были приобретены контрагентами в ООО "Буский консервный завод" под видами других торговых марок, причем экспертные выводы на поставленные партии товаров не соответствовали реально поставленной продукции, что свидетельствует о ее ненадлежащем качестве, количестве ингредиентов и несоответствии реальному сроку хранения", - указано в судебном производстве.

Чтобы доказать факт хищения государственных средств старший следователь следственного отдела военной прокуратуры Западного региона Украины Максим Юрчишин запросил доступ к ряду документов, содержащих банковскую тайну предприятия "Буский консервный завод" .

Судья одобрил запрос.

"Недоброкачественная продукция приводит к отравлению военнослужащих, снижение их боевой готовности и нанесения экономического ущерба государству", - отмечается в ходатайстве.

Массовое отравление нацгвардийцев произошло в одной из воинских частей на Львовщине.

"Обращаться в медпункт воинской части с жалобами на расстройство пищеварения нацгвардейцы начали еще 29 апреля. Тогда в военный госпиталь в райцентр Золочев для обеспечения своевременного и полноценного лечения было отправлено 27 человек. На следующий день для локализации возможной инфекции в госпиталь было отправлено еще 30 военнослужащих", - сообщила пресс-служба Западного территориального управления Нацгвардии Украины.

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