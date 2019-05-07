Бойцы Нацгвардии спасли женщину, которую зажало в авто

Нацгвардейцы спасли 3 человек, которые попали в ДТП.

Бойцы ехали из зоны проведения ООС. Недалеко от поселка Приазовское Запорожской области увидели разбитые автомобили, сообщает МВД Украины.

Одна машина вылетела в кювет, а другая лежала перевернутой на дороге.

Из одной машины нацгвардейцы вытащили мужчину и женщину.

Фото: МВД Украины

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Водителя другого транспортного средства - женщину, пришлось освобождать с помощью лома, поскольку ее зажало среди металла.

Людям предоставили домедицинскую помощь и дождались приезда полиции.

В Украине приступают к государственному испытанию уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Его разработали на Львовском государственном заводе "ЛОРТА", говорит министр обороны Украины Степан Полторак.