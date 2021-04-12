Киевлянка не смогла снять с себя насадку для блендера

В Киеве женщина засунула пальцы в насадку ручного блендера. Самостоятельно освободить их не смогла, поэтому пришлось вызывать спасателей.
Происшествие случилось утром 12 апреля, сообщила в Facebook Киевская служба спасения.
"Приняли решение распылить "ножку" блендера. Благодаря предосторожности спасателей удалось сохранить пальцы, только на одном останься порез от ножей блендера. Со стороны спасателей также была оказана медицинская помощь пострадавшей", - говорится в сообщении.
Спасатели в который раз призвали соблюдать правила безопасности.
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Ранее мы рассказывали о мужчине, который надвинул на половой орган гайку. Его госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Медики самостоятельно справиться с проблемой не смогли, поэтому вызвали спасателей. Совместно с медиками гайку удалось снять. Мужчина не пострадал.
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