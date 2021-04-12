Киевлянка не смогла снять с себя насадку для блендера

В Киеве женщина засунула пальцы в насадку ручного блендера. Самостоятельно освободить их не смогла, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Происшествие случилось утром 12 апреля, сообщила в Facebook Киевская служба спасения.

Фото: Дмитрий Пихало

"Приняли решение распылить "ножку" блендера. Благодаря предосторожности спасателей удалось сохранить пальцы, только на одном останься порез от ножей блендера. Со стороны спасателей также была оказана медицинская помощь пострадавшей", - говорится в сообщении.

Спасатели в который раз призвали соблюдать правила безопасности.

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Ранее мы рассказывали о мужчине, который надвинул на половой орган гайку. Его госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Медики самостоятельно справиться с проблемой не смогли, поэтому вызвали спасателей. Совместно с медиками гайку удалось снять. Мужчина не пострадал.