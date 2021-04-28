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среда, 28 апреля 2021 16:21

Киевляне предлагают назвать проспект Науки именем Кивы

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Киевляне предлагают назвать проспект Науки именем Кивы
В Киеве может появиться проспект в честь нардепа Кивы. Фото: УНИАН

В Киеве просп. Науки предлагают переименовать в просп. имени Кивы.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автор - Владислав Дулапчий.

Петиция была зарегистрирована после того, как нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук.

"Переименование проспекта Науки на проспект имени известного ученого, кандидата наук по государственному управлению Ильи Кивы поможет каждому школьнику и студенту понимать важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украины", - написал Дулапчий.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 10 тыс. подписей.

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В понедельник, 26 апреля, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.

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