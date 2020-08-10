Киевляне бесплатно получат средства индивидуальной защиты

Жители Киева получат бесплатную помощь в виде средств индивидуальной защиты. Фото: Виталий Кличко

Совсем скоро город обеспечит киевлян средствами индивидуальной защиты. Бесплатную помощь получат 60 тыс. социально незащищенных жителей столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам, особенно во время пандемии. Выплачивает пособие, предоставляет продуктовые наборы и другую помощь", - отметил глава столицы.







Также киевляне получат памятки с рекомендациями специалистов о профилактике коронавируса и информацией о том, что делать и куда обращаться, если человек чувствует симптомы болезни.

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Правительство приказало создать эффективную систему отслеживания контактов людей с Covid-19. МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны заняться эпидемиологическими расследованиями и жестким контролем за самоизоляции