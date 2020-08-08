Правительство поручило усилить контроль за больными на коронавирус

Кабмин обсудил ситуацию с коронавирусом. Фото: Reuters

Правительство приказало создать эффективную систему отслеживания контактов людей с Covid-19.

"Во исполнение поручения президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирус. Такая статистика должна быть представлена ​​по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook по итогам внеочередного заседания Кабмина в субботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: правительство будет работать в чрезвычайном режиме

МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны заняться эпидемиологическими расследованиями и жестким контролем за самоизоляции.

Также правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута.

В субботу, 8 августа правительство соберется на внеочередное заседание из-за роста в стране количества больных с Covid-19. На заседание также планируют обсудить эпидемическую ситуацию в временно оккупированном Крыму. Там могут занижать реальные показатели заболеваемости, сообщила пресс служба Кабмина.