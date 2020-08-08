Правительство поручило усилить контроль за больными на коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 711
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 288
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2097
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1125
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18666
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
5
14
13
3
5
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Видео
Все видео
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 288
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1341
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2097
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 225
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
суббота, 08 августа 2020 15:10

Правительство поручило усилить контроль за больными на коронавирус

  Комментировать
Правительство поручило усилить контроль за больными на коронавирус
Кабмин обсудил ситуацию с коронавирусом. Фото: Reuters

Правительство приказало создать эффективную систему отслеживания контактов людей с Covid-19.

"Во исполнение поручения президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирус. Такая статистика должна быть представлена ​​по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook по итогам внеочередного заседания Кабмина в субботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: правительство будет работать в чрезвычайном режиме

МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны заняться эпидемиологическими расследованиями и жестким контролем за самоизоляции.

Также правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута.

В субботу, 8 августа правительство соберется на внеочередное заседание из-за роста в стране количества больных с Covid-19. На заседание также планируют обсудить эпидемическую ситуацию в временно оккупированном Крыму. Там могут занижать реальные показатели заболеваемости, сообщила пресс служба Кабмина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство поручило усилить контроль за больными на коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Полиция запретила речи на похоронах писательницы

Банда грабителей до утра считали украденные деньги

День кота: крупнейший представитель весит 450 кг

Самое читаемое
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 12834
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 11367
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 10422
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
10
 Просмотров: 7308
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду 29 Просмотров: 5724
Общество
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу 1 Просмотров: 144
Коронавирус в армии: за сутки заразился 21 военнослужащий
Коронавирус в армии: за сутки заразился 21 военнослужащий Просмотров: 45
Журналисты показали, как склады селитры в порту Южный хранятся с нарушениями
Журналисты показали, как склады селитры в порту Южный хранятся с нарушениями Просмотров: 270
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
 Просмотров: 612
Учителя не будут заставлять тестироваться на коронавирус
Учителя не будут заставлять тестироваться на коронавирус 1 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
29
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
7
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
5
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 52612
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua