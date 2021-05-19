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среда, 19 мая 2021 16:45

Киев засыпало градом размером с горох: кадры ледяного дождя
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В среду, 19 мая, после обеда в Киеве ухудшились погодные условия. Большинство районов столицы "накрыл" ливень.

На левом берегу города осадки сопровождались градом, пишет "Главком".

Фото: Станислав Груздев, "Главком"
Обильные осадки превратили ул. Татарскую в маленькую Венецию.

В частности, град наблюдался на Троещине.

По прогнозам синоптиков, в столице грозовые дожди и ветер сохранятся до конца суток 19 мая.

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Червоноград во Львовской области затопил ливень 18 мая. Осадков выпало настолько много, что дороги превратились в реки, местами глубина достигает метра. Машины плавают в воде по окна.

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