Киев засыпало градом размером с горох: кадры ледяного дождя

В среду, 19 мая, после обеда в Киеве ухудшились погодные условия. Большинство районов столицы "накрыл" ливень.

На левом берегу города осадки сопровождались градом, пишет "Главком".

Фото: Станислав Груздев, "Главком"

В частности, град наблюдался на Троещине.

По прогнозам синоптиков, в столице грозовые дожди и ветер сохранятся до конца суток 19 мая.

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Червоноград во Львовской области затопил ливень 18 мая. Осадков выпало настолько много, что дороги превратились в реки, местами глубина достигает метра. Машины плавают в воде по окна.