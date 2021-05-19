Червоноград ушел под воду: фото и видео последствий стихии

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Червоноград на Львовщине затопил ливень 18 мая.

Осадков выпало настолько много, что дороги превратились в реки, местами глубина достигает метра. Машины плавают в воде по окна.

"Червоноград поплыл. То ли ушел под воду", - говорит местный журналист Андрей Ткач.

Последствия непогоды ликвидируют спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области. 18 мая затопило подвальные помещения больницы и трех домов. Также 19 приусадебных участков и отдельных улиц города на территории Червоноградского района.

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"В селе Стоянов - 14 приусадебных участков, там вода самостоятельно сошла. В Червонограде затопило подвальное помещение городской больницы, три жилых дома, пять приусадебных участков и отдельные улицы города", - рассказали спасатели.

По состоянию на утро 19 мая ГСЧС откачали 650 куб. м воды и отбуксировали семь легковых автомобилей из затопленных улиц.

Работы по откачке воды продолжаются.

Херсонщина приходит в себя после непогоды. Без электричества остались полсотни населенных пунктов. Ураган сорвал кровли из сотни зданий. Без крыш остались жилые дома и сельский клуб в поселке Большая Лепетиха. Повредило кровли также на складах, фермах, хозяйственных постройках. В детском саду вышла из строя подстанция.