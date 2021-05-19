 
Ексклюзивы
1/5
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 693
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1134
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 198
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2097
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 630
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 666
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 252
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 234
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
7 Просмотров: 1575
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
17
4
4
5
9
Червоноград ушел под воду: фото и видео последствий стихии
Червоноград ушел под воду: фото и видео последствий стихии
Тройное столкновение на трассе Киев-Чоп: погибли люди
Тройное столкновение на трассе Киев-Чоп: погибли люди
Мужчину всю ночь пытали ради выкупа. На поиск суммы дали 3 ч.
Мужчину всю ночь пытали ради выкупа. На поиск суммы дали 3 ч.
Пастор содержал десятки людей в трудовом рабстве
Пастор содержал десятки людей в трудовом рабстве
Держали за решеткой, били и &quot;лечили&quot; наркотиками: из плена освободили 21 человека
Держали за решеткой, били и "лечили" наркотиками: из плена освободили 21 человека
Видео
Все видео
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
Задержали водителя, который не мог стоять на ногах
Задержали водителя, который не мог стоять на ногах
Судью задержали на взятке
Судью задержали на взятке
Скандал с выброшенными паспортами: женщина записала видеообращение
Скандал с выброшенными паспортами: женщина записала видеообращение
Полицейские жестоко "скрутили" мужчину, потому что не одел маску
Полицейские жестоко "скрутили" мужчину, потому что не одел маску
Интервью
1/5
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 513
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 333
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 225
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 270
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 621
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 441
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
среда, 19 мая 2021 12:59

Червоноград ушел под воду: фото и видео последствий стихии
17

  Комментировать

Червоноград на Львовщине затоплен. Дороги превратились в реки. Затоплены подвалы домов и больницы
Фото: varta1.com.ua
Червоноград на Львовщине затоплен. Дороги превратились в реки. Затоплены подвалы домов и больницы
Червоноград на Львовщине затоплен. Дороги превратились в реки. Затоплены подвалы домов и больницы
Червоноград на Львовщине затоплен. Дороги превратились в реки. Затоплены подвалы домов и больницы
Червоноград на Львовщине затоплен. Дороги превратились в реки. Затоплены подвалы домов и больницы

Червоноград на Львовщине затопил ливень 18 мая.

Осадков выпало настолько много, что дороги превратились в реки, местами глубина достигает метра. Машины плавают в воде по окна.

"Червоноград поплыл. То ли ушел под воду", - говорит местный журналист Андрей Ткач.

Последствия непогоды ликвидируют спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области. 18 мая затопило подвальные помещения больницы и трех домов. Также 19 приусадебных участков и отдельных улиц города на территории Червоноградского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буря разрушила около 250 домов

"В селе Стоянов - 14 приусадебных участков, там вода самостоятельно сошла. В Червонограде затопило подвальное помещение городской больницы, три жилых дома, пять приусадебных участков и отдельные улицы города", - рассказали спасатели.

По состоянию на утро 19 мая ГСЧС откачали 650 куб. м воды и отбуксировали семь легковых автомобилей из затопленных улиц.

Работы по откачке воды продолжаются.

Херсонщина приходит в себя после непогоды. Без электричества остались полсотни населенных пунктов. Ураган сорвал кровли из сотни зданий. Без крыш остались жилые дома и сельский клуб в поселке Большая Лепетиха. Повредило кровли также на складах, фермах, хозяйственных постройках. В детском саду вышла из строя подстанция.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Червоноград ушел под воду: фото и видео последствий стихии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 17946
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 10827
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 9036
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5013
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 4464
Происшествия
В КГГА обнаружили масштабные нарушения по аренде земли - убытки огромные
В КГГА обнаружили масштабные нарушения по аренде земли - убытки огромные Просмотров: 45
Скандал с выброшенными паспортами: как наказали женщину
Скандал с выброшенными паспортами: как наказали женщину 1 Просмотров: 306
Мужчину 18 раз ударили ножом
Мужчину 18 раз ударили ножом Просмотров: 189
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт Просмотров: 351
Тройное столкновение на трассе Киев-Чоп: погибли люди
Тройное столкновение на трассе Киев-Чоп: погибли люди
4
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
10
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
8
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
7
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
1
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
Голосов: 1217
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть