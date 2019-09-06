Киев "стоит" в пробках

Киев в пробках. Фото с открытых источников.

На дорогах Киева заметное значительное усложнение движения.

В утренних пробках остановился Подол - улицы Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Николая Гринченко. Наблюдается затруднение движения на Владимирском спуске, передает УНН.

Перекрыто движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Мостицкой. Затруднено движение проспектами Победы, Космонавта Комарова, улицам Дегтяревская, Елены Телиги, Сечевых Стрельцов, Академика Ефремова.

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Стоит проспект Валерия Лобановского, улица Юрия Илленко. Затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Льва Толстого.

На левом берегу заторы на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

В Украине 6 сентября будет сухая и солнечная погода. В некоторых областях возможны небольшие дожди.