Киев первым отказывается от бумажных билетов в транспорте: назвали дату

С 14 июля в Киеве окончательно выйдут из оборота талоны на проезд, которые приобретали у кондукторов. Столица станет первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны в общественном транспорте.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе, имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы", - говорится в сообщении.
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Купить транспортную карту или QR-билет можно в:
- T-киосках;
- терминалах Easy Pay;
- приложение "Киев Цифровой";
- на станциях киевского метрополитена;
- терминалах самообслуживания е-билета.
"Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", - добавили в КГГА.
В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов. Эту должность официально отменили с 1 июля. Часть работников, которые обилечивали пассажиров, перевели на смежные профессии.
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