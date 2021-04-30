Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после

С 26 по 30 апреля 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Самая масштабная локация, на которой работали специалисты во вторник - проспект Соборности. Почти 30 временных сооружений без разрешительной документации переехали на штрафплощадку. Но были и другие дни, и другие демонтажи", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты обещают предоставить после майских праздников.

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Неделей ранее, 20 апреля, демонтировали на просп. Правды, 66 МАФа-великана. Сооружение состояло из четырех секций. Общая длина была более 15 м, площадь - более 130 кв. м.

"Ни зеленая зона, ни размещения вплотную к тротуару, ни близкое соседство с остановкой общественного транспорта, к сожалению, не помешали", - сообщил исполняющий обязанности директора Киевблагоустройство Николай Бойко.

В Киеве демонтировали еще одну "наливайку" на ул. Заболотного. Она не имела разрешительных документов на размещение. Клиенты "наливайки" бросились защищать ее от сноса.