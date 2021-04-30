 
Ексклюзивы
1/5
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 36
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 324
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
1 Просмотров: 135
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 135
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 765
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 756
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 243
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1116
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 162
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 198
Фото
Все фото
14
3
3
3
7
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Лаборатории Киева штамповали фейковые Covid-справки
Лаборатории Киева штамповали фейковые Covid-справки
91-летнюю женщину изнасиловал внук
91-летнюю женщину изнасиловал внук
&quot;Будущий&quot; глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
Кот пролетел шесть этажей и упал в закрытый подвал
Кот пролетел шесть этажей и упал в закрытый подвал
Видео
Все видео
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
Интервью
1/5
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 243
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 333
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
Просмотров: 486
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 765
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Просмотров: 27
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 144
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
пятница, 30 апреля 2021 19:15

Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
14

1 Комментировать

С 26 по 30 апреля 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Самая масштабная локация, на которой работали специалисты во вторник - проспект Соборности. Почти 30 временных сооружений без разрешительной документации переехали на штрафплощадку. Но были и другие дни, и другие демонтажи", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты обещают предоставить после майских праздников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снос МАФов в Киеве перерос в массовую схватку: видео противостояний

Неделей ранее, 20 апреля, демонтировали на просп. Правды, 66 МАФа-великана. Сооружение состояло из четырех секций. Общая длина была более 15 м, площадь - более 130 кв. м.

"Ни зеленая зона, ни размещения вплотную к тротуару, ни близкое соседство с остановкой общественного транспорта, к сожалению, не помешали", - сообщил исполняющий обязанности директора Киевблагоустройство Николай Бойко.

В Киеве демонтировали еще одну "наливайку" на ул. Заболотного. Она не имела разрешительных документов на размещение. Клиенты "наливайки" бросились защищать ее от сноса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Осуществили покушение на бывшего председателя Рады

Затонул паром. Погибли 103 человека

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 63697
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 14787
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 14616
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 14220
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 12420
Новости Киева
Лаборатории Киева штамповали фейковые Covid-справки
Лаборатории Киева штамповали фейковые Covid-справки
3
 Просмотров: 171
На Киев и область надвигается грозовая буря
На Киев и область надвигается грозовая буря Просмотров: 225
В столице подсчитали нарушителей четырехнедельного локдауна
В столице подсчитали нарушителей четырехнедельного локдауна Просмотров: 45
91-летнюю женщину изнасиловал внук
91-летнюю женщину изнасиловал внук
3
 Просмотров: 1152
Обучения в школах не будут продлевать до лета
Обучения в школах не будут продлевать до лета Просмотров: 234
Больше всего комментируют
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
3
Антоненко выпустили из-под стражи
1
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
1
Россию ждут последствия за агрессию - Байден
Голосов: 6733
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть