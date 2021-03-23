Киев накрыла снежная буря

Во вторник, 23 марта, Киев накрыла непогода. С утра в городе сильный ветер и кратковременные снегопады, однако было солнечно. К вечеру началась метель, ветер усилился.

Столицу сковали пробки и тянучки на дорогах, свидетельствуют данные Google Maps.

Фото: скриншот

Осложненный трафик наблюдается на просп. Победы и Степана Бандеры, ул. Елены Телиги, Спасской, Глубочицкой, Бассейной и Прорезной.

Пробки фиксируют на бульв. Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы народов и Набережном шоссе. Сложно проехать на мостах Метро, Южном, Дарницком и Патона.

На левом берегу пробка образовалась на просп. Николая Бажана из-за ДТП, тянучка и на Харьковском шоссе.

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Из-за ветряной погоды в Киеве приспустили главный флаг Украины. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в столице будут до 50 км/ч. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.